Fél napig Alonso is teszteli az új McLarent?

Spanyol értesülések szerint fél tesztnapot kap az F1-től tavaly elköszönő Fernando Alonso arra, hogy tesztelje a 2019-es McLarent.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

A McLaren ügyvezető igazgatója már a múlt év végén hangoztatta, nyitva áll az ajtajuk a 2019-re F1-en kívüli projekteket választó Fernando Alonso előtt. Zak Brown hasznosan érezné, ha a spanyol rutinjával és az elmúlt években szerzett tapasztalataival elmondaná véleményét az új MCL34-es modelljükről, hiszen két új versenyzőjükkel ellentétben ő remek összehasonlítási alappal rendelkezik, és a korábbi hiányosságokat is jól ismeri. Az amerikai ígérte, az év elején fognak is egyeztetni e lehetőségről a versenyzővel.

Spanyol források szerint nem kizárt, hogy már meg is állapodtak. Többek közt a Marca című lap is beszámolt arról, hogy Alonso visszatérhet az F1-es versenypályára a február 18-án rajtoló barcelonai tesztidőszakban. Úgy tudják, a két négynapos teszthét valamelyikén egy fél napot kaphat a volán mögött, ami elég lehet ahhoz, hogy értékes információkkal segítse az új konstrukciót feltérképező mérnökök munkáját, és megállapítsa, milyen területeken milyen változások történtek tavaly óta. Bár két versenyzőjük, Carlos Sainz és Lando Norris is kapott lehetőséget az előző MCL33-as tesztelésére, saját bevallásuk szerint is nagy segítséget jelentene a rutinos kollégájuk véleménye.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Hogy valóban meg is valósul-e a teszt, az még persze kérdéses, miként az is, Alonso hogyan tudja azt beilleszteni a programjába. Daytonában még arról beszélt, mozgalmasabb időszak számára a mostani, mint amikor F1-es versenyző volt, és a WEC-finálét jelentő nyári Le Mans-i 24 órásig nem is látja esélyét, hogy ez változzon. A daytonai sikere után már a toyotás felkészüléssel, valamint a McLaren Indy 500-as csapatának munkájával foglalkozik, pletykák szerint pedig egyéb új projektek (ralizás?) megvalósításán is dolgozik.

A McLaren február 14-én mutatja be 2019-es autóját Wokingban, A Marca úgy tudja, első próbaútját csak a barcelonai teszt első napján fogja teljesíteni, a csapat több riválisával (Mercedes, Ferrari, Red Bull, Sauber) ellentétben tudniillik nem tervez filmes napos bejáratást előtte, a rendelkezésére álló két tesztnapját későbbre tartogatja – egyiket a két négynapos teszt közötti időszakra. Ennek oka, hogy minden rendelkezésre álló időt ki szeretnének kihasználni a tervezésre és fejlesztésre.

Az F1 téli menetrendje:

február 11. – a Toro Rosso bemutatója (online)

február 12. – a Renault bemutatója

február 13. – a Mercedes bejáratása (Silverstone); a Racing Point csapatbemutatója (Toronto)

február 14. – a McLaren bemutatója (Woking), a Sauber bejáratása (Fiorano)*

február 15. – a Ferrari bemutatója (Maranello)

február 17. – a Ferrari bejáratása (Barcelona)*

február 18. – a Sauber bemutatója (Barcelona)

február 18-21. – az első barcelonai teszt

február 26-március 1. – a második barcelonai teszt

*hivatalosan nem megerősített