Kitűzték az első Red Bull-Honda leleplezésének időpontját

A csapatok közül utolsó előttiként a Red Bull is közölte, mikor mutatja meg először az új F1-es versenyautóját.

Fotó: Red Bull

Hogy sűrűnek ígérkezik a jövő hét a Forma–1-ben, azt az abba a hét napba eddig belepréselt bemutatók sorából már előre tudtuk, ám mostanra az is kiderült, hogy e hét nap közül kétségkívül a szerdai lesz a legmozgalmasabb. Mindez annak köszönhető, hogy a Force India és a Mercedes után most a Red Bull is február 13-án választotta autója bemutatójának időpontjául.

„Február 13-án fogjuk leleplezni a 2019-es kihívónkat” – írta az osztrák csapat közösségi oldalán. Arról egyelőre nem közölt információt, hogy miféle leleplezést tart, ám ha hinni lehet Helmut Marko tanácsadó közelmúltban tett nyilatkozatának, akkor vélhetően nem egy nagyszabású bemutatóra kell számítanunk, inkább csak az RB15-ről készült első felvételek közzétételére.

A Red Bull Adrian Neweyék által tervezett masinája már teljesítette az FIA töréstesztjét, és Marko azt is előrebocsátotta, hogy még a barcelonai első tesztet (február 18-21.) megelőzően pályára szeretnék vinni egy filmes nap keretében. Nem kizárt, hogy ennek időpontja is február 13-a lesz.



We'll be revealing our 2019 challenger on the 13th February! #PushTheBoundaries pic.twitter.com/nudy10Ak5U

— Red Bull Racing (@redbullracing) 2019. február 4.

A csapatnak a mostani lesz az első éve a Honda partnereként, a japánokkal való együttműködéstől pedig nagy előrelépést várnak. „A legfőbb célunk világbajnokká tenni Max Verstappent 2019-ben” – jelentette ki nyíltan Marko a német RTL-nek, hozzátéve, hogy a Renault-val való szakítás, az új Honda-motor és a gyári háttér minden szempontból előrelépés számukra.

A szakembernek meggyőződése, hogy csapatuk idén „egy szinten lesz” a Mercedesszel és a Ferrarival, emellett előre örül annak, hogy a Honda jóvoltából az időmérő edzéseken mostantól nekik is lesz úgynevezett partimódjuk, vagyis erőforrásuk rendelkezni fog az egykörös extra teljesítménnyel, amiből két riválisuk az előző évben annyit profitált. „A Honda lényegesen többet ígér a Renault egy tizedénél” – erősítette meg. „De fontos lesz az is, hogy vége legyen a Renault-val a múlt évben tapasztalt megbízhatósági problémáknak is” – tette még hozzá.

Február 13-án kiderül, mit alkottak – az F1-es rajongók pedig előre dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen a Mercedes ugyanazon a napon fogja bejáratni a W10-es modelljét, melyről vélhetően szintén közzé fog tenni felvételeket, míg Torontóban a Force India tart majd egy nagyobb szabású csapatbemutatót, melyen lehull a lepel új festésükről és arculatukról.

A bemutatók sora ezzel már többé-kevésbé teljessé vált. Egyedül a Williams nem közölt még semmilyen információt a terveiről; míg a Haas és a Force India kapcsán még az a kérdés, a festésük mellett mikor mutatják meg a valódi 2019-es autójukat.

Az F1-es téli menetrend:

február 7. – a Haas festésének bemutatója (online)

február 11. – a Toro Rosso bemutatója

február 12. – a Renault bemutatója

február 13. – a Mercedes bejáratása és bemutatója (Silverstone); a Red Bull bemutatása; a Force India csapatbemutatója (Toronto)

február 14. – a McLaren bemutatója (Woking), a Sauber bejáratása (Fiorano)*

február 15. – a Ferrari Bemutatója (Maranello)

február 17. – a Ferrari bejáratása (Barcelona)*

február 18. – a Sauber bemutatója (Barcelona)

február 18-21. – az első téli teszt (Barcelona)

február 26-március 1. – a második téli teszt (Barcelona)

*nem hivatalos időpont