Kezdődnek az F1-es bemutatók – ez vár ránk a héten!

Lassan beindul a nagyüzem a Forma–1-ben, a bemutatók hetével újra a színpadra lép a telet a gyárak rejtekében töltő mezőny. Nézzük, mi vár ránk az előttünk álló napokban!

Fotó: XPB

Szokás téli álomnak nevezni a Forma–1 holt idényét, ám a megnevezés nem helytálló, a csapatok élete valójában ezen időszakban a legmozgalmasabb. Felkészülésük és kemény munkájuk eredménye elsőként új autójuk bemutatójával mutatkozik meg, ez jelenti az első mérföldkövet az új idényükben, és egyúttal a szezon (vagy előszezon) valós kezdetét is a rajongók számára.

A Haas a múlt héten már közzétette az első grafikákat új masinájáról, mely azonban várhatóan még fog változni a valóságban a barcelonai tesztekre, ahol az első nap reggelén azért még tartanak egy hivatalos leleplezést is a garázsuk előtt.

Lepedőlerángatásból viszont addig sem lesz hiány, hiszen a legtöbb csapat ezen a héten mutatja be autóját. Hétfőn máris belecsapunk a közepébe: mindjárt két csapat is bemutatót tart.

Az előzetes információk szerint a Toro Rosso nyitja a sort, amely 14:30-ra ígérte online leleplezését. Az új SRT14-es szívét újra a Honda-motor jelenti, ám változások így is lesznek 2019-ben. Egyfelől két visszatérő versenyző alkotja párosukat: Danyiil Kvjatot sokadjára fogadták vissza, míg Alexander Albon az F2 tavalyi harmadik helyezettjeként ugyan csak most mutatkozik be az F1-ben, de juniorként történt 2012-es kirúgása után mégis visszatér a márkához. További újdonság Faenzában, hogy idén az eddiginél szorosabbra fűzik az együttműködést a Red Bull-lal, és a közös erőforrást kihasználva az autó jó részét készen veszik át a nagy testvértől.



We're almost ready to launch the STR14! Keep an eye online at 14:30 CET Monday for the unveiling pic.twitter.com/xaoWiywfT3

— Toro Rosso (@ToroRosso) 2019. február 9.

Magyar idő szerint 16 órakor aztán következik a Williams bemutatója is Grove-ban – igaz, a csapat előzetes ígérete szerint csupán új főszponzorát és emiatt megújult festését tárja elénk. (Bár a Haas is ezt ígérte, aztán mégis előállt az új autó képeivel.) A gárdát öt szezon után hagyta el a Martini, mely eddig meghatározta a gépük külsejét. Az italgyártót az éves támogatása miatt is létfontosságú volt pótolniuk Claire Williamséknek. Bár a szintén távozó Lawrence Stroll amolyan kártérítést fizetett nekik korai távozása miatt, ez az összeg csak a 2019-es idényre biztosított, hosszabb távon a csapatnak biztosabb bevételi forrásokat kell találnia.



További erősítést jelent ezen a fronton a lengyel PKN Orlen érkezése, amely még így sem fizet annyit, mint a távozó orosz SMP. Cserébe viszont jön velük Robert Kubica, aki 8 év kihagyás után tér vissza a száguldó cirkuszba, az év egyik érdekes témaszálát szolgáltatva. Mellé a Forma–2-t tavaly első nekifutásra megnyerő, főnökei által elkötelezettsége és alázatossága miatt máris agyondicsért George Russell csatlakozik újoncként.





Ezek után kedden a Renault következik, a Daniel Ricciardóval erősítő franciák enstone-i gyárukban fogják bemutatni az R.S.19-es masinájukat.A hét legmozgalmasabb napja a szerdai lesz, ekkor három csapatra is figyelnünk kell. A Mercedes és a Red Bull már idei autóját fogja megmutatni, ám hagyományos bemutatóról a hírek szerint nem lehet beszélni. Mindkét gárda bejáratással méri föl új gépe működését, ráadásul mindkettő Silverstone-t választotta ehhez, vagyis aznap osztozniuk kell a brit pályán.A Mercedesre egyedi festése miatt is lesz érdemes lesz figyelni, melyről egyre több képet közölnek (legutóbb például egy mintázott kerékről és felniről...), míg a Red Bull RB15-ös különlegességét az adja, hogy ez lesz az első Honda-motorral fölszerelt autója az osztrák istállónak.Harmadikként a Force India jogutódja, a Racing Point következik aznap, ők viszont az időeltolódás miatt csak később, a kanadai Torontóból köszönnek be, ahol új arculatukat, várhatóan módosuló festésüket és autójuk új elnevezését is bemutatják, miközben valódi új versenygépüket vélhetően csak Barcelonában láthatjuk először.

Csütörtökön aztán a Valentin-napi tematikájú bemutatót választó McLaren érkezik, az MCL34-est wokingi központjukban mutatják be, ahová az újságírókon kívül szerencsés nyertesként szurkolókat is meghívtak.

A péntek pedig a Ferrarié lesz, ők Maranellóban tartanak bemutatót 10:45-től, melyet online honlapjukon és közösségi oldalaikon is követni lehet majd. Az autójuk neve egyelőre nem ismert, ám a találgatások az SF-90-es megnevezésről szólnak, mely a versenyistálló alapításának 90. évfordulójára utal.



You know the date. Our 2019 challenger is just a week away #ForzaFerrari pic.twitter.com/hUajpGasch

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2019. február 8.

A héten a bemutatók mellett több filmes napos bejáratásra is sor kerül. A Ferrarit például február 17-én, egy nappal az első barcelonai teszt kezdete előtt fogják kipróbálni a katalán pályán, ám sajtóértesülések szerint előtte pénteken a Haas is ugyanott méri fel új gépét, továbbá szombatra is kibérelte valaki a pályát.

A Sauberből lett Alfa Romeo eközben már február 14-én megejti első menetét a Ferrari tesztpályáján, Fioranóban. A svájciak ugyanakkor hivatalos leleplezést csak február 18-án, vagyis az első tesztnap reggelén tartanak.

Az F1 előttünk álló napok programja:

február 11. – 14:30, a Toro Rosso bemutatója

február 11. – 16:00, a Williams festésének bemutatója (Grove)

február 12. – 12:30, a Renault bemutatója (Enstone)

február 13. – a Mercedes és a Red Bull bejáratása (Silverstone), a Force India csapatbemutatója (Toronto)

február 14. – a McLaren bemutatója (Woking), az Alfa Romeo bejáratása (Fiorano)

február 15. – 10:45, a Ferrari bemutatója (Maranello)

február 15. – a Haas bejáratása (Barcelona)

február 17. – a Ferrari bejáratása (Barcelona)

február 18. – 8:20, az Alfa Romeo bemutatója (Barcelona)

február 18.-február 21. – az első téli teszt (Barcelona)

február 26- március 1. – a második téli teszt (Barcelona)