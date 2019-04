Már Bakuban plusz lóerőket kaphat a Red Bull?

Pletykák szerint előrehozhat bizonyos motorfejlesztéseket a Honda, ami már Bakuban segítheti a Red Bull felzárkózását a másik két élcsapatra. Max Verstappen úgy véli, győzelmekre csak a szezon közepétől pályázhatnak reális eséllyel.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

Noha dobogóra nem állhatott rajta, sikerként könyvelhette el a Red Bull a Kínai Nagydíjat. Max Verstappen egy olyan autóval győzte le az egyik Ferrarit a negyedik helyért, amely nyers tempóját tekintve nem tudta igazán fölvenni a versenyt a vörösökkel. Christian Horner a futam után büszkén állapította meg, hogy sikerült megoldaniuk a bahreini beállítási problémáikat, stratégiai agresszivitásuknak köszönhetően pedig egy náluk erősebb rivális orra alá törtek borsot.

Azt ugyanakkor ő és versenyzője is elismerte, hogy az RB15-ös még nem elég versenyképes ahhoz, hogy igazi kihívója legyen a Mercedes, Ferrari párosnak. Horner a hosszú egyenest is magába foglaló harmadik sanghaji szektorukban mért lemaradásukat említve finom utalást tett arra is, hogy a motorteljesítmény terén többre lesz szükségük.

A holland Telegraaf Helmut Marko tanácsadóra hivatkozva arról számolt be, hogy valamennyi pluszt már a soron következő Azeri Nagydíjon kaphatnak a Hondától. Információjuk szerint nem is kevéssel, 20 lóerővel nőhet a motorteljesítményük, köszönhetően egy eredetileg Monacóra tervezett fejlesztés előrehozott bevetésének. Hogy ez motorcserét is jelent-e az év negyedik versenyén, az nem világos, és egyelőre az is kérdéses, valóban reális-e ekkora előrelépést tenni ilyen rövid idő alatt. Verstappen mindenesetre maga is célzott arra, hogy van pár újdonság a tarsolyukban. „Azerbajdzsánban érkezik valami a motor és az autó oldalán is” – bocsátotta előre, hozzátéve, igazán komoly javulásra viszont csak később számítanak.

Max Verstappen és Sebastian Vettel csatája (Fotó: Red Bull)

Egy hollandiai rendezvényen Verstappen a Motorsportnak is beszélt arról, hogy győzelmekre csak ezen újítások megérkezése után, mindenekelőtt a továbbfejlesztett erőforrásukkal pályázhatnak reális eséllyel, mégpedig az év közepétől. „Több lóerőre van szükségünk, de már így is közelebb vagyunk egy kicsivel. Az autón is javítanunk kell ahhoz, hogy versenyre kelhessünk. Remélem, hogy az év felénél már nem kell azt mondanunk, hogy csak olyan pályákon van esélyünk, amelyeken nincsenek egyenesek. Még időt veszítünk az egyenesekben, ez tény. Főleg a Ferrarihoz képest. Ők idén találtak valamit, de senki sem tudja pontosan, hogy hogyan. Elvégezték a feladatukat, és most nekünk kell tenni azért a karosszéria és a motor oldalán, hogy közelebb férkőzzünk hozzájuk.”

A Red Bull talán nincs még igazán jó formában, Verstappen így is állt már a dobogón (Melbourne, 3. hely), és az összetett tabellán is megelőzi a két Ferrarit, mivel kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt Sebastian Vettelnél és Charles Leclerc-nél. Mellettük szól, hogy a Scuderiával ellentétben ők ki tudták használni eddigi lehetőségeiket, még ha azok szerényebbek is voltak, mint az olaszok esetében. „Összességében elégedettek lehetünk a kezdéssel. Senki sem számított arra, hogy kezdettől fogva esélyesek leszünk a győzelemre, szerintem ez nem reális. Az új motorpartnerünkkel szükségünk van némi időre. Én eddig elégedett vagyok a Hondával, a motor megbízható. A teljesítménynek mindig javulnia kell, de ezt tudjuk. Keményen dolgoznak rajta, szóval nem panaszkodhatunk.”

„Az autónkkal több leszorítóerőt kell találnunk, és összességében is stabilabb egyensúlyra van szükségünk a verseny alatt. Pillanatnyilag a maximumot hozzuk ki abból, amink van.”

Hogy a későbbi javulások lehetővé teszik-e számára, hogy bekapcsolódjon az idei bajnoki küzdelembe, azt még nehéz megmondani, és Verstappen a 2020-as kilátásaikról sem szívesen találgat. „Még nagyon a szezon elején járunk, és harmadikak vagyunk a bajnokságban. Minden lehetséges még. Gondoskodnunk kell arról, hogy érkezzenek az újítások az autóra és a motorra, és még bármi lehetséges.”