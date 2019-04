Kubica: Megváltozott a versenyzés a kihagyott nyolc év alatt

Nem csak a technológia szintjén változott nagyot a Forma–1 az elmúlt nyolc esztendőben Robert Kubica szerint, a versenyzés jellege is más lett.

Robert Kubica (Fotó: XPB)

A Williams versenyzője idén nyolc év kihagyás után tért vissza a királykategóriába. A mostani Ausztrál Nagydíj előtt a 2010-es Abu-dzabi Nagydíj volt az utolsó F1-es futama. A sportág azóta V8-as motorokról V6-os hibrid turbókra váltott, a Bridgestone helyét a Pirelli vette át gumibeszállítóként, és egy jelentős aerodinamikai átalakulás is történt (2017), minek következtében az autók méretei (és a gumikéi) is megváltoztak.

Robert Kubica úgy érzi, a sok technikai változás a versenyzés képére is rányomta a bélyegét. „Nemcsak technikai szempontból változott sok minden, hanem a vezetés szempontjából is. Nagyon sok minden ugyanolyan, és hasonló az érzés, ugyanaz a szemléletmód, de vannak olyan dolgok, amik mások lettek, mint például a gumikezelés” – mutatott rá az egyik legnagyobb változásra, mely szerinte az egész versenyzést meghatározza.

„A versenytempó is teljesen más, mint a múltban, főleg a mi helyzetünkben, akiknek nincs tapadásuk. A gumik rendkívül fontos tényezővé váltak, erre a területre nagyon nagy figyelmet kell fordítanod.”

A Pirelli 2011-es visszatérése óta kimondottan hőérzékeny abroncsokat biztosít az F1 számára. Akkoriban ez a résztvevők kérése volt, mivel szerették volna, ha a gumik meghatározó szerepet játszanának taktikai szempontból. Emellett a Pirelli számára is fontos volt, hogy az egybeszállítós rendszer ellenére folyamatos beszédtéma legyen a gumikérdés, hiszen ők is csak így kaphatnak figyelmet. Más kérdés, hogy a gyártó gyakran lő mellé saját céljainak, és a versenyzők emiatt gyakran kritizálják is, mivel túlságosan „rátelepszik” a versenyekre, spórolásra kényszerítve őket.

Robert Kubica (Fotó: XPB)

Ennek hatása kapcsán beszédes az újonc Lando Norris nyilatkozata is, akit Kínában arról kérdeztek, mi jelenti a legnagyobb különbséget a szimulátoros felkészülés és a valós versenyzés között. A gumikezelés problémájára bökött rá, amely döntően meghatároz mindent. „A legnehezebb a gyakorlás során rájönni, mennyire kell nyomnod a gázt. Amikor Barcelonában először futottam versenyszimulációt teli tankkal, a gumik teljesítménye mind a kopás, mind a hőmérséklet szempontjából nagyon visszaesett, és az ilyesmit nem könnyű felmérni. Versenyzés közben kicsit könnyebb, mivel látod, hogy a többiek hogyan csinálják, mikor vesznek vissza, mikor nyomják keményebben” – ecsetelte a McLaren fiatalja.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff eközben arra mutatott rá, hogy a csapattársak és a csapatok között eddig idén megfigyelt teljesítményingadozás is legfőképpen az érzékeny gumiknak köszönhető.

2010-hez képest emellett nagy változás még, hogy az autók össztömege jóval nagyobb. Kubica korábban többször is fejtegette, hogy emiatt lomhábbá váltak az autók, és hiába a jó köridők, a gyors irányváltásoknál a mostani gépek inkább keltik teherautók benyomását a 2009 előtti, több mint 100 kilogrammal könnyebb régi masinákhoz viszonyítva.

Az egyszeres futamgyőztes mindettől függetlenül úgy érzi, bár sok mindenhez kell alkalmazkodnia, összességében azt már sikerült bizonyítania, hogy a karsérülése ellenére képes hozni a királykategóriához szükséges versenyzői szintet. „Nem voltak kétségeim, de az biztos, hogy az utóbbi években nem teljesítettem ilyen hosszú versenyeket, ezért voltak bizonyos kérdőjelek. A fizikai szintem jó, nincsenek problémáim a versenyek alatt, hiába aggódtak sokan emiatt. Kiderült, hogy emiatt fölösleges aggódni. Én erre számítottam” – összegzett Kubica.