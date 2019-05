Magán akart segíteni, de ellenfeleinek tett szívességet Vettel…

Sebastian Vettel úgy érzi, Valtteri Bottas szorult helyzetbe hozásával szívességet tett Lewis Hamiltonnak, manőverét viszont megvédte. Barcelonai elfékezése 2018 lidércét hozta vissza…

Sebastian Vettel csatája a két Mercesszel (Fotó: XPB)

A versenyt megelőzően Sebastian Vettel elismerte, hogy nem elég gyorsak a Mercedeshez viszonyítva, mégis úgy látta, az egyenesbeli fölényüket kihasználhatják a futam alakulása szempontjából kulcsfontosságú rajtnál. Tekintve, hogy az első kanyarig Barcelonában vezet az egyik leghosszabb út a naptárban, a német esélyei a harmadik rajtkockából nem is tűntek annyira rossznak. És a tényleges rajt bizonyította, nem is voltak azok.

Ám ahogy a Ferrarinál és a négyszeres világbajnoknál mostanság történni szokott, most is hiba csúszott a számításokba. Vettel hiába tudott a jó rajtját és a Mercedes szélárnyékát kihasználva Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mellé érni a féktáv előtt, a pedált már túl későn nyomta le, blokkolta a kerekét, és már annak is örülhetett, hogy nem koccant össze Bottasszal.

Vettel az egyetlen halovány esélyüket akarta megragadni, mivel tudta, hogy ha az első métereken nem támadja a Mercedeseket, több lehetősége talán nem is lesz rá. Ám a „sokat markol, keveset fog” esete lépett föl: sikertelen manőverével pozíciót vesztett Max Verstappennel szemben, ráadásul még saját versenystratégiáját is kompromisszumba kényszerítette a kockásra fékezett gumival.

Vettel újabb hibát vétett volna túlbuzgóságával? Tény, ha időben fékez, még akkor is Bottas mellett tudott volna maradni, és hiába volt a külső íven az első kanyarban, a rögtön utána következő balosban belülre került volna. Ha Bottas nem akar ütközni, onnan már vagy vissza kellett volna vennie, vagy Vettel kiszoríthatta volna őt a kanyar kijáratánál. A másik lehetőség viszont az ütközés volt – mint történt az a verseny során többször is, például a két Haas, vagy Lando Norris és Lance Stroll között.

A Spanyol Nagydíj rajtja (Fotó: XPB)

Vettel erre hivatkozva védte a manőverét. „Én akartam a legkésőbb fékezni. És ezt is tettem” – mondta. „Valtteri elég későn fékezett, én nem igazán tudtam bemenni, és bár nem láttam őt, de tudtam, hogy ott van. Láttam, hogy ő is elég későn fékez, és ha egyszerűen csak elfordultam volna – amit szerintem meg is tudtam volna csinálni –, akkor neki nem lett volna hová mennie. Nem vált be.”

A balesetet így is sikerült elkerülniük, ám Vettel megzavarta annyira Bottast, hogy annak már esélye sem maradt válaszolni Lewis Hamilton támadására és előzésére. „Végső soron tettem egy szívességet Lewisnak, mert elvontam tőle Valtterit” – állapította meg Vettel. „Világos volt számomra, hogy nem nyerhetem meg ezt a versenyt az első kanyarban, de láttam, hogy van keresnivalóm ott. Megpróbáltam, nem vált be. Csak azt reméltem, hogy egy kicsit fel tudom kavarni az állóvizet – a saját javamra, valamint a nézők javára.”

A Mercedes tempófölényét ismerve valóban ez tűnt Vettel egyetlen esélyének, hiszen ha csak az egyik Mercedes elé tud kerülni, stratégiai szempontból máris lett volna némi mozgásterük arra, hogy lassabbként is nyomást gyakoroljanak az ellenfélre.

És ezzel el is jutottunk a Ferrari fő problémájához, amely már nagyon ismerős lehet 2018 végéről. Vettel azért kockáztatott és feszítette túl a húrt, mert valami extrával próbálta kompenzálni autója hátrányát. Ám ahogy már a múlt évben a hasonló helyzetekben, ezzel most is csak azt érte el, hogy még a lehetőségeiknek megfelelő eredményt sem sikerült elérnie.

Valtteri Bottas szendvicsben Sebastian Vettel és Lewis Hamilton között (Fotó: Formula1/Twitter)

Most az egyetlen esélyt jelentő első kanyarért tulajdonképpen a teljes versenyét tette kockára, és eljátszotta azt. „A versenyemet ez egy kissé korlátozta, főleg az első etapot. Nem sok köröm volt, amikor az autó valódi tempójával mehettem volna. Szerintem egészen erős első etapra lettem volna képes a lágy gumin. Charles etapja is jó volt, de én elfékeztem a gumim, és ezzel sokat veszítettem. Amikor viszont tiszta volt előttem a terep, egészen jó volt a tempóm, még Verstappenhez viszonyítva is” – állapította meg Vettel.

Ez viszont már sovány vigasz. Három ponttal kevesebb került a neve mellé, és ez a sok „három pont” éppen elegendő ahhoz, hogy a Mercedes előnye még az erőkülönbséghez mérten is nagyobb legyen a bajnokságban, Verstappen pedig a papíron gyengébb Red Bull-lal is megelőzze Vettelt a tabella harmadik pozíciójában…

A holland más szemléletmódot követ az idénykezdés óta: ő az esetleges erőn felüli pluszpontok levadászása helyett már csak arra törekszik, hogy a ténylegesen megszerezhető pontokat bebiztosítsa, és a valós lehetőségeikből hozza ki a maximumot. Egyelőre az ő módszere tűnik hatékonyabbnak.