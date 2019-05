Nemet mond a Ferrari a koncepcióváltásra

Továbbra sincs tervben a Mercedes szárnymegoldásának átvétele. Mattia Binotto szerint még a saját irányukkal sem érték el a plafont.

Charles Leclerc (Fotó: XPB)

A Mercedes nagy fölényű barcelonai győzelme és a Ferrari spanyolországi leszereplése után fölerősödtek az arról szóló találgatások, hogy a vörös autók gyengesége talán koncepcionális problémából ered. Nico Rosberg már az első futamok után pedzegette, hogy a kevesebb leszorítóerőt előállító első szárnyuk lehet a ludas: emiatt nincs elég tapadás elöl, ezért annyira lassúak az alacsony sebességű kanyarokban, és ezért vannak problémáik a gumik kezelésével is. A katalán pályán tapasztalt alulkormányzottságuk, és hogy bevallásuk szerint is minden kanyarban elmaradnak a Mercedestől, csak erősítették ezen feltételezést.

Két hete már Mattia Binotto sem zárta ki annak lehetőségét, hogy akár az autókoncepció is felelhet a gyengélkedésükért, és a Mercedes főnöke, Toto Wolff is arról kezdett beszélni, hogy az általuk választott útban nagyobb fejlesztési potenciált lát, és ez jelentheti az egyre határozottabb dominanciájuk alapját.

A Ferrari az idei autóját a kifelé keskenyedő szárny köré tervezte. Filozófiájuk lényege, hogy szárnyukkal ily módon, némi leszorítóerőről lemondva terelik hatékonyan az első kerekek külső oldala mellé a káros légáramlatokat. A Mercedes eközben hagyja, hogy a levegő jobban a kerekek belső oldalára, az autó alá és a felfüggesztéshez jusson, és csak hátrébb, a bonyolult kialakítású, nagyon összetett oldalsó fordítólemezei segítségével rendezik azokat, megtisztítva a padlólemezt és a diffúzort.

Charles Leclerc (Fotó: XPB)

Ebből is látszik, hogy egy hirtelen váltás az egyik végletről a másikra nem lenne egyszerű, az autó teljes átdolgozására kényszerítené a csapatot. Binotto szerint nem is tervezik megváltoztatni a szárnyukat. De nem csak kényszerből. Továbbra is hiszik, hogy ezen az úton is juthatnak messzebb. „Nincs szükség az első szárnyunk módosítására. Világos, hogy más, mint a Mercedes koncepciója, de ez nem jelenti azt, hogy már elértük vele a plafont. Szóval pillanatnyilag nem tervezzük a szárnykoncepció módosítását” – erősítette meg.

„A Mercedes megoldását is megvizsgáltuk, amikor belevágtunk a saját koncepciónkba. Ezt az összevetést már a legelején elvégeztük, hiszen a fejlesztés egyik útvonalát jelentette. A szezonok alatt nyilván mindent kétszer is le akarsz ellenőrizni az addigi lépéseidből, hogy lásd, még mindig ez számít-e a helyes választásnak. De mi nem tervezünk váltani jelenleg.”

Úgy tűnik tehát, hogy a Ferrari azzal próbál boldogulni, amije van. Öt versenyhétvége után még nem sikerült rendezni a soraikat, és bár Monacót megelőzően azt mondták, hogy a barcelonai évközi tesztek nyomra vezették őket, rövid távú megoldás nincs kilátásban. Most a teljes programjuk felülvizsgálat alatt áll. „A barcelonai teszteken már volt pár újítás az autónkon. Most van itt az ideje annak, hogy megkérdőjelezzük önmagunkat, hogy új aerodinamikai célokat tűzzünk ki, és megnézzük, hogyan érhetjük el a kívánt teljesítményt.”

Kép: M4Sport

Binotto továbbra is úgy véli, hogy a kulcsot a gumik kiismerése és működésre bírása jelenti. „A teljesítmény egy pusztán technológiai kérdés. Semmi kétség afelől, hogy az összetevők mind technikai jellegűek, és hogy ezekre mind van hatásunk. A gumik teljesítményét muszáj optimalizálnunk, de a gumik minden csapatnál azonosak, szóval végső soron csakis az egyes csapatokon múlik, hogy az autójukat ebbe az irányba fejlesszék, és optimalizálni tudják a csomag egészét.”

A Ferrarinak ez eddig nemigen ment. Év eleje óta nem tudnak egyről a kettőre jutni, és a csütörtöki monacói szabadedzéseik, az azokon tapasztalt gumiproblémáik sem azt mutatták, hogy áttörést értek el.