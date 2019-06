Volt mérnöke szerint megjósolható volt a Williams mélyrepülése

Miközben a Williams a hamarosan érkező új csomagjától várja a válaszokat a 2019-es problémái súlyosságáról, volt teljesítménymérnökük a vezetőség szintjén elkövetett súlyos hibákra világított rá, melyek a mélyrepülésükhöz vezettek.

George Russell és Robert Kubica (Fotó: XPB)

Noha a Monacóban némi szerencsével és jó taktikával a 15. helyen ért célba George Russell, és autójuk hétvégi viselkedése alapján előrelépést emlegetett, nehéz elképzelni, hogy az idénynek jókora késéssel nekivágó Williams hirtelen nagyot javulva komoly ellenfele lesz a középmezőnybeli riválisoknak. Az év eleji gyártási problémákon már úrrá lett a csapat, így mostanra az autó megértése és fejlesztése került a figyelmük középpontjába.

A csapat vezető versenymérnöke, Dave Robson szerint az aktuális csomagjukat kezdik működésre bírni, ám ahhoz, hogy valós előrelépésről beszélhessünk, e csomag javítására lesz szükség. „Az év eleji késésünket már sikerült behoznunk, és mostanra eljutottunk odáig, hogy működés szempontjából képesek vagyunk a maximumot kihozni abból, amink van. Most arra várunk, hogy érkezzenek az újdonságok” – ecsetelte.

Az új csomag már készülőben, az év közepéig be is vetik azt, és a segítségével végre választ kaphatnak arra, hogy az idei autó azért ennyire gyenge-e, mert nagyon megcsúsztak a projekttel, vagy alapvetően rosszul tervezték meg. „Az érkező fejlesztéseink meg fogják mutatni, hogyan állunk valójában. Az idei szezonra alapos okunk volt megváltoztatni az autónk tervezési filozófiáját. Most ki kell derítenünk, hogy egyszerűen csak le vagyunk maradva, és ezt kell behoznunk, vagy hibáztunk a tervezéssel. Ez esetben vissza kell térnünk egy korábbi filozófiához. A mostantól a nyári szünetig terjedő időszaknak ez lesz a fő kérdése.”

Oknyomozásuk eredményének a 2019-es szezonjuk szempontjából talán már nem lesz nagy jelentősége, ám ha 2020-ban valódi előrelépést akarnak tenni, muszáj lesz tisztán látniuk. „Ha kiderül, hogy hibás a koncepciónk, akkor egyértelmű válaszokat kell kapnunk, hogy min kell változtatnunk. Még így is kimászhatunk belőle. Nem hiszem, hogy egy ilyen hibának végleges hatása lesz a jövő évi autónkra” – vélekedett Robson.

George Russell (Fotó: XPB)

Most bűnhődnek, de évekkel ezelőtt követték el a hibát

Főnöke, Claire Williams Monacóban egyértelművé tette, eszükbe sem jut föladni a 2019-es szezonjukat, mind a következő év, mind a 2021-es szabályváltozások szempontjából fontosnak érzik a munka folytatását és a hibák orvoslását. „Mi sosem írtunk le semmit, és soha nem is tennénk ilyet, függetlenül attól, hogyan állunk éppen. A Williamsre nem ez a jellemző, nem fogunk föladni egy szezont csak azért, mert éppen nem megy jól. Figyelni fogjuk, hogyan alakul a 2019-es szezonunk, aztán eldöntjük, merre tovább a fejlesztésekkel, és mire összpontosítsuk a forrásainkat. Jobb évet akarunk jövőre, majd utána biztosítanunk kell, hogy 2021-re is megfelelő legyen a hátterünk, és előnyünkre fordítsuk a változásokat.”

Williams úgy fogalmazott, már látja a fényt az alagút végén. „Nem csak reménykedünk abban, hogy valami csoda kihúz minket a bajból. A Forma–1-ben ilyesmi már nem történik meg” – emelte ki.

A helyettes csapatfőnök szerint a tavaly kezdődő mélyrepülésük közvetlen oka a mérnöki szempontból történt irányváltásuk volt: Paddy Lowe érkezésével 2017 végén teljesen újragondolták autójuk filozófiáját, új irányt vettek, majd az eredménytelenségük miatt 2019-ra ismét változtattak, de nem érték el a kívánt hatást. „Valami forradalmit és agresszívet akartunk csinálni, de nem sikerült. Most eltart egy darabig, mire egyenesbe jövünk” – fejtegette, ironikusnak nevezve, hogy a 2019-es aerodinamikai szabályváltozások is ellenük dolgoztak, miközben előzetesen ők is a bevezetésük mellett kardoskodtak…

Claire Williams (Fotó: XPB)

A csapat korábbi mérnöke, Rob Smedley eközben rávilágított, már évekkel ezelőtt borítékolható volt, hogy a Williams leszállóágba kerül, mivel a vezetők stratégiai hibákat követtek el a csapatépítésben és -fejlesztésben. A korábban az autó teljesítményéért és a fejlesztésekért felelős, Grove-ból 2018 végén távozó mérnök szerint megvan a konkrét háttere is annak, hogy a csapat képtelen volt sikeresen levezényelni a koncepcióváltásokat, valamint hogy továbbra sem tudott úrrá lenni az eddigi tervezési gondjain.

„A Williams-csapatnak sok munkára volt szüksége. Sokféle mérnöki gyakorlatot vezettünk be, de az út következő állomását a kutatás-fejlesztési részlegbe való beruházás jelentette volna, amire viszont már nem került sor” – idézte föl a 2014-es érkezését követő újjáépítési folyamatot, melyet még az akkori technikai igazgatóval, Pat Symondsszal kezdtek el.

A probléma az volt, hogy be már nem fejezhették, és ez megpecsételte a csapat sorsát. 2016-tól ez előbb csak a fokozatos visszaesésükben és a fejlesztési versenyben látott lemaradásukban mutatkozott meg, aztán a koncepcióváltások felgyorsították a dolgot, és a csapat hirtelen a mezőny végén találta magát. Ezért Smedley szerint nem lehet okolni azon szakembereket, akiket azóta már elküldtek az istállótól, köztük Paddy Lowe technikai igazgatóval. „Ha igazi konstruktőr akarsz lenni, szükség van bizonyos szintű befektetésre, máskülönben lemaradsz, függetlenül attól, milyen jó embereid vannak. Nem szeretnék konkrét személyekről beszélni, de világos, hogy bizonyos hibás döntések vezették a csapatot a mostani helyzetbe. És ezért igazán kár” – kesergett a brit mérnök.

Nem a szakértelem hiányzik

Williams nem tagadja, valóban követtek el hibákat az utóbbi években, de mivel ezt maguk is felismerték, már nem látja akadályát annak, hogy az alagút végén elérjék a fényt. „Nem folytatnám, ha nem így látnám. A csapatnál mindenki hisz ebben. Hibákat követtünk el, de be is láttuk őket. Most ki akarjuk javítani őket” – fogalmazott az alapító lánya, aki korábban azt is egyértelművé tette, megvannak az embereik a talpra álláshoz, így nem kezdenének bősz igazolásokba.

Robert Kubica (Fotó: XPB)

Emellett a további elbocsátásokat sem tartaná helyesnek, mivel únem az embereiken és a szakértelmükön múlt, hogy ide süllyedtek. „Ez nem a helyes út. Mit csináljunk? Rúgjunk ki mindenkit? Akkor senki sem maradna, aki az autóval foglalkozik. Erre semmi szükségünk. Mi nem adtuk meg a megfelelő hátteret az embereinknek ahhoz, hogy jó munkát végezzenek. Volt, hogy nem a megfelelő helyén voltak a csapatstruktúrának” – ismerte el.

Végül megerősítette, fokozatosan vissza fognak kapaszkodni a középmezőnybe. „Talán lassú lesz, de mind tudjuk, hogy az autó javításához idő kell. Nagy munka zajlik a gyárban, még ha ezt az emberek egyelőre nem is láthatják. Az aerodinamikai csapatunk jó munkát végez, a szélcsatornában javulást értek el, a következő hetekben, hónapokban pedig érkeznek az újítások, melyekkel reményeik szerint a szezon közepén jelentős teljesítményjavulást érünk majd el. A hangulat még mindig jó, és nem is kívánhatnánk többet: harcolunk keményen, nem adjuk föl, és folyamatosan javítunk az autó teljesítményén.”