Verstappen: Ilyen autóval persze, hogy könnyű az F1 Hamiltonnak!

Nem érti Max Verstappen, miért zajlik vita mostanság a versenyzőtársaik között arról, hogy túl könnyűvé vált a Forma–1. Lewis Hamiltont és Romain Grosjeant is „helyre tette” a holland.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

A vitát tulajdonképpen Lewis Hamilton nyitotta meg, aki a Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján zúdította a nyilvánosságra a sportággal kapcsolatos panaszáradatát. Többek között azt nehezményezte, hogy fizikai szempontból a gyors tempó ellenére is túl könnyű vezetni a mostani autókat, és jobban örülne, ha nehezítenének rajta, például a kormányrásegítés mellőzésével. Úgy fogalmazott, egy-egy versenyt követően kiszállva az autóból úgy érzi, akár egyből további két-három versenyt is teljesíteni tudna.

Max Verstappen nemes egyszerűséggel „baromságnak” nevezte a kifogásokat, és nem is érti, miért nevezik könnyűnek a jelenlegi autók vezetését. „Gyorsabbak vagyunk, mint korábban. Nem is tudom, honnan jön ez az egész” – gondolkodott el.

Hamilton kijelentésére csípősen megjegyezte: „Ha annyira jó az autód, mint neki, akkor természetes, hogy kilencven százalékon vezethetsz egy versenyen…”

A problémát persze önmagában nem mindenki a fizikai terhelésben látja, sokkal inkább abban, hogy nem lehet és nem szükséges sokat a határon autózni. Romain Grosjean ennek kapcsán mesélte el, hogy a közelmúltban váltós gokarttal versenyzett barátaival, és jobban elfáradt benne, mint egy F1-es versenyen.

Lewis Hamilton és Max Verstappen (Fotó: MTI/EPA)

Verstappen e szavakkal sem tud mit kezdeni. „Amit Romain mond, azt egyáltalán nem is értem. Ha én most gokartba ülnék, akkor húsz-harminc kör után teljesen készen lennék. Amikor tizenöt voltam, akkor viszont gond nélkül akár háromszáz kört is teljesítettem naponta. Akkor most nem vagyok annyira erős, mint tizenöt évesen?” – hívta föl a figyelmet a két géposztály által jelentett terhelés eltéréseire. „Ez nem így van, szóval egyáltalán semmi értelme az összehasonlításnak. Ha most gokartos barátokat hívnék, és versenyautóba ültetném őket, a következő napon fájna a nyakuk, hiába teljesítenek háromszázezer kört évente a gokartjukkal. Szóval ez furcsa összevetés, és semmi értelme.”

Grosjean és Verstappen ugyanakkor elbeszélt egymás mellett, hiszen a francia gokartos hasonlatakor nem elsősorban a fizikai terhelést emelte ki, csupán arra utalt, hogy ott a vezetés a váltásokkal kiegészítve annyira intenzív, hogy mentális szempontból is fárasztó. Akárcsak az, hogy ott folyamatosan a határon megy, mindig a maximumot nyújtva, mit sem törődve az F1-ben annyira jellemző gumibabusgatással.

Ami az erőnléti oldalt illeti, Verstappen hasonló véleményen van, mint a csapatfőnökök, akik már Montrealban kiemelték: nem az autókat lett könnyebb vezetni, hanem a versenyzők váltak felkészültebbé. „Ez teljesen normális. Minden sportágban így van. Ha ma egy focistát hasonlítasz össze egy focistával 1990-ből, a mai egyértelműen fittebb” – összegzett a Red Bull versenyzője.