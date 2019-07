Sajtó: A Ferrari már Vettel utódjelöltjeit is kinézte

Hiába jelentette ki Sebastian Vettel, hogy nincs tervben a visszavonulása, és hiába beszélt a Ferrari csapatfőnöke arról, változatlan felállással vágnak neki 2020-nak, a német jövőjével kapcsolatos találgatások nem csitulnak. Most arról cikkeznek, a csapatnak már utódjelöltjei is vannak…

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Miután 2018-ban második nekifutásra sem sikerült elhódítania a bajnoki címet a Ferrarival, az utóbbi időben pedig többször komolyabb kritikát fogalmazott meg az F1-gyel szemben, a nemzetközi sajtóban fölmerült, Vettel a szezon végén búcsút inthet a királykategóriának. Ő aztán több alkalommal (szinte minden hétvégén) cáfolta ezt a fölvetést.

Az Osztrák Nagydíj helyszínén aztán a Ferrarit vezető Mattia Binotto is elmondta, 2020-nak is a Vettel-Charles Leclerc kettőssel vágnak neki (ez eddig is nyilvánvaló volt, hiszen mindkét pilótának szerződése van a csapattal), a pletykákat azonban ezzel sem tudta elcsitítani.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Az Auto Action úgy tudja, a vörösöknek már van terve arra az esetre, ha Vettel mégis úgy dönt, visszavonul a szezon végén. Állítják, a csapat Daniel Ricciardót szemelte ki a német utódjaként, akinek a Renault-val kötött szerződésében van egy olyan záradék, melynek értelmében elhagyhatja a csapatot – amennyiben a Ferrari, vagy a Mercedes keresi őt.

Megemlítik, a Ferrari már tett néhány puhatolózó lépést (informális egyeztetéseket kezdeményeztek) a csapattal már 2018-ban is szóba hozott Ricciardo menedzsmentje felé (akkor állítólag az anyagiak miatt nem valósult meg a szerződéskötés).

A lap végül hozzáteszi, nem Ricciardo az egyetlen opció (de feltehetően ő az első számú), abban az esetben ugyanis, ha a Mercedes nem egyezett meg vele valamilyen formában a folytatásról, július elején Valtteri Bottas is szabadon igazolhatóvá vált. A finn szerződése az idei szezon végéig érvényes a címvédő alakulattal, a folytatást pedig formajavulásától tették függővé.