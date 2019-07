Hamilton nem tudja sajnálni Bottast a balszerencséjéért

Nem sajnálkozott Lewis Hamilton amiatt, hogy csapattársától a biztonsági autó vette el a győzelem esélyét. A finn hibásnak nevezte a csapat által választott taktikát.

Valtteri Bottas és Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

A bakui első kört leszámítva nem láttuk még igazi küzdelmet vívni egymással a bajnokság két esélyesének számító Lewis Hamiltont és Valtteri Bottast – egészen a Brit Nagydíj 4. köréig. Akkor előbb a brit előzte meg csapattársát, majd nem sokkal később Bottas visszavágott, és újra átvette az első pozíciót. Ezek után mindketten bevallottan arra készültek, hogy később újabb összecsapás dönt majd közöttük a győzelem sorsáról, ám Fortuna közbeszólt.

Az összecsapás után Bottas igyekezet elhúzni, Hamilton meg tudatosan visszavett, és óvni kezdte abroncsait. A finnt a 16. körben a boxba hívták, ahol új közepes gumit kapott az előző közepes után, és ezzel biztossá vált, hogy kétszer áll ki. A címvédő eközben elnyújtotta hosszú etapját, mert tudta, a sikeres előzéshez muszáj alternatív stratégiával próbálkoznia. Négy körrel később Antonio Giovinazzi kicsúszása miatt pályára küldték a biztonsági autót, és Hamilton ezt használta ki kerékcseréjére. Nem elég, hogy jóval kevesebb időt veszített ezzel, mint csapattársa, de még elé is került, és még taktikai előnyre is szert tett, mivel kemény keveréket kapott, amit már nem kellett lecserélnie.

A páros versenyét ezzel egy külső tényező döntötte el végleg. „Ilyen az élet. Van, hogy balszerencsés vagy. De úgy éreztem, mindent az irányításom alatt tartottam a biztonsági autóig, figyeltem a kerékcserés távolságot Lewisszal szemben, de a biztonsági autóval ingyen kerékcserét kapott, és ezzel nagyjából ennyi volt. Mit tehetnék? Továbblépek” – mondta keserűen a később újra kiálló, de lágy gumin visszazárkózni már nem tudó második helyezett.

Hamiltont is kérdezték arról, mit szól hozzá, hogy ezen múlt a győzelme, ám meg sem próbált mentegetőzni. Bizonyos szempontból mégiscsak a stratégiájával alapozta meg szerencséjét. „Ilyen a versenyzés. Nagyot csatáztunk ma. Itt nincs helye a szimpátiának, mivel mindannyian az életünkért küzdünk, és ez a munkánk. Szóval nem sajnáltam, amikor jött a biztonsági autó, ez nem az én hibám volt. De egyébként reménykedtem egy újabb csatában. Természetesen tudom, milyen érzés ez neki, és innen nézve együtt érzek vele. De nem, amúgy nem sajnálom, versenyzünk, kemény ellenfelek vagyunk” – fogalmazott a Sky Sportsnak a futamot hatodszor megnyerő bajnoki éllovas.

Bottast azonban nemcsak önmagában a biztonsági autó szorította sarokba, hanem második etapra kapott gumija is, ami miatt esélye sem volt az egy kiállás megpróbálására a szabályok miatt. A futam után nehezményezte is a csapat választását. „Nem ez volt a legszerencsésebb napom, de ilyen az élet. Jót csatáztunk, aztán az első kerékcsere után nem nyomtam keményen, csak tartottam a távolságot, és vártam az ő kiállását. De jött a biztonsági autó. Utána már muszáj volt kétszer kiállnom, mert a közepest kaptam a közepes után. Ez hiba volt a részünkről. A két kiállás a leggyorsabb taktikának ígérkezett, de végül az egy kiállás is gyorsnak bizonyult.”

Megerősítette, a stratégia csapaton belüli megosztásáról már a verseny előtt egyeztettek. „Volt szó arról, hogy megosztjuk a taktikát a két autó között, és hogy az egyik autót kemény gumira állítjuk a második etapra, de a terv az volt, hogy vagy közepes, közepes, kemény, vagy közepes, kemény, lágy sorrend jön. Az egy kiállás szóba sem került ma, és ez hiba volt a részünkről, mert végül a mi autónkkal a leggyorsabb taktika a közepes és kemény sorrendű volt. Azt gondoltuk, sokkal lassabb lesz. De tanulni fogunk belőle.”

Toto Wolff csapatfőnök megerősítette, azért állapodtak meg arról, hogy megoszthatják a taktikát, mert nyitva akarták hagyni a lehetőséget, hogy változzon a sorrend az első körökhöz képest. „Úgy döntöttünk, a második versenyzőnk kapja a másik stratégiát a kemény gumival a középső etapban. Nem voltunk biztosak benne, hogy sikerül-e végigmenni, inkább két kiállásban gondolkodtunk, mert nem volt adatunk a kemény gumiról. Mindkét versenyzőnk nagyszerű futamot teljesített, mindketten megérdemelték volna a győzelmet, de most a biztonsági autó az egyiküknek kedvezett.”

Hamilton már a verseny előtt számolt azzal, hogy talán csak eltérő stratégiával lehet esélye. „A csapat dolga nehéz, mert mi mindketten nyerni akarunk, ők viszont a lehető legjobban akarnak egyensúlyozni közöttünk. Ha valaki az időmérőn jobb munkát végez, azé az elsőbbség, és ezt elég nehéz megfordítani, hacsak nem előzöl a pályán, vagy próbálkozol elévágással. Megvitattuk, hogy a leggyorsabb út a közepes, közepes, kemény taktika, de voltak más változatok is, és én már a verseny elején eldöntöttem, hogy megpróbálom kitolni az első etapomat a húsz-huszonegyedik körig. Nem tudtam, hogy egy kiállás lesz belőle, csak szerettem volna egy kicsit más taktikát magamnak” – magyarázta az ötszörös világbajnok.

Végül ő járt jobban, és ezzel bajnoki előnyét is tovább növelte. Már 39 ponttal vezet Bottas előtt.