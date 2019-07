Engedné Alonsónak a McLaren, hogy más F1-es csapathoz szerződjön

Azok után, hogy náluk már garantáltan nincs számára hely 2020-ra, a McLaren hajlandó lenne engedni Fernando Alonsónak, hogy egy riválissal térjen vissza az F1-be.

Fernando Alonso (Fotó: McLaren Indy)

A McLaren a múlt hét elején jelentette be, hogy Carlos Sainz mellett Lando Norris is a csapat versenyzője marad 2020-ban. Ezzel végleg bezárta az ajtót az őket nagykövetként továbbra is segítő Fernando Alonso mclarenes visszatérése előtt. Zak Brown ügyvezető igazgató szerint viszont mindez még nem jelenti automatikusan, hogy a kétszeres bajnok előtt a Forma–1-es visszatérés lehetősége is bezárult.

Az amerikai megerősítette, amennyiben volt versenyzőjük újra az F1-ben akarna szerepelni, és ülést is találna magának, ők nem gördítenének akadályt elé – még úgy sem, hogy továbbra is Woking kötelékébe tartozik. „Fernando még mindig is a McLaren nagykövete. Nagyszerű a kapcsolatunk vele, és folyik az egyeztetés a jövőbeli versenyzői program lehetőségéről, de nem a Forma–1-gyel kapcsolatban. Viszont ha vissza akar térni a Forma–1-be, mi örömmel hagyjuk őt versenyezni más csapatnál, mivel nálunk nincs üres hely. Támogatnánk őt ebben, ha ezt akarná” – fogalmazott Brown.

Az már más kérdés, akarja-e, és ha igen, lesz-e a vágyainak megfelelő lehetősége. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko a közelmúltban elárulta, Alonso náluk már érdeklődött, ám kosarat adtak neki (már csak a Honda miatt is). Ez arra utalhat, a spanyol valóban nem zárhatta még le végleg a királykategóriás fejezetet. Sosem titkolta, ha versenyképes, bajnokesélyes technikát kínálnának neki, örömmel megpróbálná még egyszer.

A Red Bull mellett erre még a Mercedesnél és a Ferrarinál lenne reális esélye, ám kérdéses, e két istálló szívesen látná-e soraiban Alonsót, egyáltalán lenne-e rá szükségük. Az utóbbi hetekben sok pletykát lehetett hallani Sebastian Vettel esetleges korai visszavonulásáról, és vannak, akik szerint ez nyithatná meg az egyetlen esélyt Alonso előtt a visszatérésre.

Carlos Sainz és Lando Norris (Fotó: McLaren)

Vagy azért lenne ennyire engedékeny a McLaren, mert úgyis tudja, hogy Alonso nem fog visszatérni az F1-be? Sainz és Norris helyének megerősítése ez esetben is illene e képbe.

Brown ugyanakkor leszögezte, Alonsótól függetlenül hozták meg döntésüket, és azért tettek ilyen korán bejelentést, mert szerették volna elejét venni a csapatuk körüli találgatásoknak. No meg mert rendkívül elégedettek jelenlegi párosukkal és az egymással való viszonyukkal is. „Carlos rendkívül gyors minden hétvégén, és Lando is rendkívül gyors, ráadásul gyorsan is tanul. Lekopogom, nem követ el olyan hibákat, amilyeneket egy újonc esetében akár várnánk. Éretten vezet, jók a visszajelzései, jól kijön Carlosszal is. Úgy éreztük, jobb rendezni ezt a helyzetet, hogy folytathassuk tovább a programunkat, és összpontosíthassunk a versenyzésre” – mondta bejelentésük okáról a csapat ügyvezetője.