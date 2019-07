Megmentheti a hazai pálya a „felsüléstől” a Mercedest?

Megmentheti a hőség miatt aggódó Mercedest a hazai pálya? Miközben a csillagosok a hűtési gondok megoldásán dolgoznak, a vasárnap eleve fordulatot ígér.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Ünnepi hangulatban érkezett a Német Nagydíjra a Mercedes. Nem az újabb futamgyőzelmüket könyvelik el előre, saját 200. F1-es versenyüket, valamint a motorsport 125 évét ünneplik majd hazai pályájukon. Lesz különleges, a fehér festék ezüst alapról való lepattogzását imitáló autódizájn, valamint retró stílusú garázsdíszítés is. Toto Wolff csapatfőnök ugyanakkor óvatosságra intette legénységét, mert hiába e hangulat, érzése szerint ez a hétvége akár még ki is foghat rajtuk.

Egy 10-ből 9 futamot megnyerő csapat esetében kissé talán túlzónak tűnik az aggálya, ám annak hátterében éppen az az egyetlen ausztriai vereség áll. Akkor a nagy hőség fogott ki rajtuk, és a németországi látogatás idejére most ismét nagy melegre van kilátás. „Az előrejelzések szerint olyan magas hőmérséklet várható, mint ami Ausztriában már nagy kihívás elé állított bennünket. Emiatt ébernek kell maradnunk” – fogalmazott az osztrák.

Hozzátette, mivel bevallottan alulméretezett hűtőrendszerüknek pontosan ismerik a korlátait, várhatóan sokszor fognak rápillantani a hőmérőre. „Most abban bízunk, hogy nem érjük el a 32 Celsius-fokot” – számszerűsített.

Toto Wolff (Fotó: XPB)

Nos, az időjósoknak rossz és jó hírük is van a csillagosok számára. A rossz, hogy az első két nap várhatóan komoly kihívást fog jelenteni, mivel melegebb lesz a Wolff által kívántnál. Csütörtökön akár a 39-40 fokot is elérheti a levegő hőmérséklete (a legmelegebb napra készül Németország), és a helyzet péntekre sem változik jelentősen. Már az első szabadedzés idejére 30 fokot ígérnek, és a délutánra ebből könnyen 38 fok lehet. Szombaton az időmérő edzésen is még 34-et mutathat a hőmérő, ám ekkor már 30% esély lesz a záporokra.

Aztán vasárnap jöhet a jó hír – vagy ha úgy tetszik, az ellenfelek számára rossz hír. A hűtés szempontjából a legnagyobb erőpróbát a futam jelenti majd, ám arra jelentős lehűlés érkezhet, vagyis a hazai pálya várhatóan besegít a Mercedesnek. A levegő 26 fokosra hűlhet, így az igazán jól 28 fok alatt működő Mercedes fájdalomküszöbe alá fog süllyedni, ráadásul arra is 50%-nál nagyobb esély mutatkozik, hogy valamikor esni kezdjen – igaz, jelen állás szerint erre inkább a futam leintése után számítanak a meteorológusok.

Toto Wolff alighanem örülne ennek a forgatókönyvnek, mivel elmondása szerint nincs még teljes megnyugvást jelentő válaszuk a spielbergi hűtési gondokra. „Még nincsenek meg a megfelelő válaszaink. Tudjuk, hogy mit tehetnénk, és az autónk jelenlegi szerkezetét is ismerjük ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen lehetőségeink vannak. Viszont nem lehet mindent csak úgy átépíteni, hogy komfortosan érezzük magunkat” – utalt arra, hogy a nagyobb hűtők beszereléséhez a teljes belső elrendezésüket újra kell gondolni.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Versenyzője, Valtteri Bottas ugyanakkor már Silverstone-ban elkotyogta, hogy igenis van már a tarsolyukban megoldás a következő forrónak ígérkező hétvégékre, ezért nem aggódik igazán. Wolff „rettegését” a rivális Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is erősen eltúlzottnak érzi, mivel ő is úgy értesült, a Mercedes gyorsan cselekedett a Red Bull Ring után. „Ők csak a hőségben gyengélkednek, ezért most ebben reménykedünk Hockenheimben. De a Mercedes egy új karosszériát fog bevetni, új hűtőnyílásokkal, ha jól értesültem” – nyilatkozta Marko.

Az információi vélhetően helyesek. Ahogy arról már beszámoltunk, a Mercedes (a Red Bullhoz hasonlóan) nemrég egy új karosszériát hitelesíttetett az FIA-val Cranfieldben. Ez arra utal, hogy komolyabb módosítást hajtottak végre a vázukon. A hírek szerint ez elsősorban az autó tömegének csökkentését szolgálta, ám valószínű, hogy ezzel párhuzamosan a hűtésüket is áttervezték, hogy nagyobb legyen a mozgásterük.

Hogy mennyire jártak sikerrel, az így sem feltétlenül fog kiderülni Hockenheimben. Egyfelől egy körön már Ausztriában sem voltak gondjaik, másfelől komoly eltérés az akkori hétvégéhez képest, hogy míg az osztrák pálya 660 méterrel fekszik a tengerszint fölött, addig Hockenheim csak 102-vel. Bár a hőség hasonlóan nagy lehet az első két napon, a sűrűbb levegő bizonyára enyhíteni fog majd a Mercedes-rendszer fájdalmán. Meglátjuk, valóban lejt-e a hazai pálya a Hockenheimben az ott 2014 óta veretlen németeknek.