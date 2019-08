A héten Bottas és Ocon jövője is tisztázódhat?

Több forrás is úgy tudja, a Mercedes meghozta döntését versenyzőkérdésben. Valtteri Bottas és Esteban Ocon sorsa is kezd körvonalazódni.

Valtteri Bottas (Fotó: MTI/EPA)

A múlt héten a német Auto Bild számolt be arról, hogy értesülései szerint Esteban Ocon két évre szóló szerződést köthet a Renault csapatával, így az is eldőlt, hogy a Mercedes Valtteri Bottasszal kívánja folytatni 2020-ban. E találgatás utóbbi felét azóta a Turun Sanomat is megerősítette. A finn lap úgy tudja, hogy Bottas hosszabbítását már ezen a héten, a Belga Nagydíj előtt bejelenti a Mercedes.

A lap kiemelte, Bottas tavaly júliusban egy 1+1 éves megállapodást írt alá a Mercedesszel, ami azt jelenti, hogy 2020-ra opciós joga van a csapatnak a hosszabbításra. A csillagosok most ezen opciót léptetik életbe, így a finn jövőre a 4. szezonját kezdheti meg Lewis Hamilton csapattársaként.

Miután Toto Wolff a nyári szünet előtt egyértelművé tette, döntéshozásuk egyszerre szól Bottas és Ocon sorsáról, előbbi hosszabbításából az következik, hogy utóbbi visszatérését is sikerült megoldaniuk. A Force India múlt évi tulajdonosváltása után a mezőnyből 2019-re kiszorult francia a L’Équipe című lap értesülése szerint szintén megegyezett már jövendőbeli csapatával, a Renault-val. Ezt azonban nem mindenki veszi még biztosra. A Turun Sanomat úgy tudja, a Renault valójában még nem határozott arról, Ocon vagy jelenlegi versenyzője, Nico Hülkenberg legyen-e Daniel Ricciardo csapattársa a következő szezonban, ám amennyiben mégis a németet választják, Oconnak akkor is biztosított lehet a 2020-as ülése: ez esetben a Haashoz szerződhet, Romain Grosjean helyére. Ha pedig mégis a Renault-nál köt ki, Hülkenbergé kerülhet a Haashoz.

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

Egyelőre arról is ellentmondásos információk keringenek, Ocon milyen feltételekkel kerülne másik csapathoz. Most még a Mercedes támogatottja, ám mivel ez már egy éve is problémát jelentett – például éppen a Renault-nak –, nem kizárt, hogy szerződtetésének egyik feltétele, hogy hosszabb időre, vagy akár végleg levegye róla a kezét a német márka. A L’Équipe szerint ez meg is fog történni, míg a Turun Sanomat úgy véli, Ocon valamilyen formában továbbra is kapcsolatban maradhat a Mercedesszel. Toto Wolff mindenesetre előrebocsátotta, számukra Ocon pályafutása az elsődleges, és ha kell, áldozatot is vállalnak előmeneteléért.

A nyári szünet a csapatok és versenyzők számára már véget ért, és könnyen lehet, hogy a héten nemcsak a versenypályán, hanem a 2019-es versenyzőpiacon is igazán beindul az élet…