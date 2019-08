Hamilton szenvedett, Vettelék az élre kormányozták a két Ferrarit

Lewis Hamilton az edzés kétharmadát elvesztegette műszaki problémákkal, a Ferrari viszont gond nélküli edzéssel, kettős elsőséggel kezdte a belgiumi hétvégét, Sebastian Vettel vezetésével. Alexander Albon elsőre tizeden belül zárt Max Verstappenhez képest.

Sebastian Vettel és Charles Leclerc (Fotó: XPB)







Vége a várakozásnak, a benzingőzt szeretők számára túlságosan hosszú nyári szünet után Belgiumban újra felbőgtek a motorok, és a Forma–1 mezőnye a pénteki első szabadedzéssel nekirugaszkodott a 2019-es szezonhajrának. A vakáció idején történtek változások, hiszen a Red Bullnál és a Toro Rossónál helyet cserélt Pierre Gasly és Alexander Albon. A délelőtti másfél órában a Williamsnél is volt egy versenyzőcsere, igaz, csak alkalmi. A Forma–2-ben versenyző Nicholas Latifi kapott lehetőséget a tesztelésre, ezúttal George Russellt kiszorítva autójából.

Két másik csapatnál csak riogattak a helycserével. A szünetben a mezőny legfiatalabb és legidősebb tagja, Lando Norris és Kimi Räikkönen is összeszedett egy kisebb izomsérülést sportolás közben. A McLaren újonca már csütörtökön jelezte, teljesen rendbe jött azok után, hogy a hét elején még rögzítőcsizmát viselt bal lábán, míg Alfa Romeó-s kollégája elismerte, bár nem százszázalékos, az ő bal lába is rendben lesz. A Spába vezényelt Marcus Ericsson mindenesetre péntek reggel jelezte közösségi oldalán: szükség esetén felkészült a beugrásra!

Bár a gyárak két hétre bezártak, több csapat is készült fejlesztésekkel. Előkerültek a kis leszorítóerős csomagok, a McLaren új első futóművet tesztelt Norrisszal, a Racing Pointnál pedig elkészült végre az eredetileg a Hungaroringen bevetni tervezett, egy új orrkúpból, első szárnyból és fordítólemezből álló csomag. Emellett a négyből három motorgyártó a legújabb motorverziójával is előállt. A Mercedes mind a hat versenyzője rendelkezésére bocsátotta a 3-as specifikációját, a Renault-nál Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg 5 rajthelyes büntetésért kapott új V6-ost, a Honda pedig Albont és Danyiil Kvjatot látta el a 4-es motorjával, ugyancsak büntetés árán.

George Russell csak kívülről nézhette a Williamsét (Fotó: Formula1/Twitter)







A mezőny nem érezte sürgősnek a munkakezdést, az első negyedóra eseménytelenül, időeredmények nélkül telt le. Aztán pályára hajtottak a Mercedesek, és Lewis Hamilton gépe rá is hozta a frászt a csapatra. Új motorja a brit beszámolója szerint erőt veszített. Azonnali boxba döcögésre szólították föl. Lassú tempóját látva egy pillanatig az is kétséges volt, visszaér-e a naptár leghosszabb pályáján, aztán a harmadik szektorba érve változtatott a beállításokon, és a hajtóegysége hirtelen életre kelt. Ezek alapján csak valamilyen gyerekbetegségnek tűnt a dolog, Hamilton mindenesetre így is jobbnak látta kihajtani egy ellenőrzésre.

A csapat később közölte, nem a motorral, hanem a gázpedállal adódott probléma, kicseréléséhez azonnal neki is láttak a szerelőik.

Lewis Hamilton lassulása (Fotó: Formula1/Twitter)

A szintén új motort használó Renault-nál is volt gond. Nico Hülkenberg első körei alatt a forgatónyomaték gázadás közbeni hirtelen megugrásairól számolt be, ami utalhat motorkalibrálási és gázpedállal kapcsolatos problémára is.

A következő jelenetekről Danyiil Kvjat és Robert Kubica gondoskodott. Mindketten bemutattak egy 180 fokos piruettet az első kanyar kijáratánál. A forgások jelezték, hiába a lágy gumik, a 29 Celsius-fokos, pálya még nem biztosít ideális tapadást.

Danyiil Kvjat piruettje...

...és Robert Kubica hibája (Fotók: Formula1/Twitter)

Nem sokkal később Antonio Giovinazzi az utolsó kanyarból csúszott ki egy blokkolós elfékezés következtében; míg a Kemmel-egyenes közepén kék autódarabok bukkantak föl, amik miatt virtuális biztonsági autós fázist léptettek életbe. Hamar kiderült, kinek és mije hiányzott: Lance Stroll a motorborítása jobb oldalát veszítette el, megmutatva a nagyérdeműnek, hogyan is fest működés közben a Mercedes vadonatúj erőforrása…

Lance Stroll Racing Pointja sztriptízbe kezdett... (Fotó: Formula1/Twitter)

Íme az új Mercedes-motor! (Fotó: Formula1/Twitter)







Az edzés első értékelhetőnek nevezhető időit Valtteri Bottas jegyezte, aztán az első félóra végére Hamilton kivételével mindenki föliratkozott az eredményjelzőre. Eleinte Daniel Ricciardo vezetett a Renault-val, majd Max Verstappen előzött, és egy 1:45,803 másodperces körrel állította föl a mércét, amit az edzés feléhez érve senki sem tudott túlszárnyalni.

A holland lágy keveréken futott köréhez volt csapattársa, Ricciardo került a legközelebb, ám lemaradása 13 ezred híján egy másodperc volt. Az ausztrált Alexander Albon követte a másik Red Bull-lal, szintén lágy gumin, míg a legjobb közepes gumit használó Valtteri Bottas volt a 4. helyen, 1,2 másodperces lemaradással.

A két Ferrari az 5. és 7. helyen állt. Charles Leclerc több elfékezést is bemutatott első menete során, míg Sebastian Vettel folyamatosan 1:48-as köröket autózott, mielőtt egy 1:47,2-es körrel másfél tizedes közelségbe került csapattársához képest. Közéjük így is befért Nico Hülkenberg.

A top tízet Carlos Sainz, Lance Stroll és Sergio Pérez tette teljessé, Hamilton továbbra is mért idő nélkül állt, noha korai visszavonulóját követően egyszer egy próbakörre már előmerészkedett.

Max Verstappen (Fotó: Formula1/Twitter)







Az önkéntes szünetnek a középmezőny tagjai vetettek véget. Ricciardo, Sainz, Pérez és Hülkenberg is javított addigi legjobbján az új lágy gumiján, aztán Albon is lefaragta hátrányát újdonsült csapattársával szemben. Hamilton eközben újabb menettel próbálkozott, ám harmadik körét is a boxban kellett befejeznie. „Nincs telemetria” – indokolta visszahívását a mérnöke.

Érkeztek a Ferrarik, és magukhoz ragadták a kezdeményezést. Miközben Bottas továbbra is a közepes gumit használta (a Mercedes mindenkinél kevesebb lágy szettet kért Spára), s csak 1:45,882 másodpercre javított, a vörös autók bőven áttörték az 1:45-ös határt. Leclerc 0,4 másodperccel gyorsabb volt Vettelnél az első szektorban, ám a német a középsőben 0,2, a harmadikban 0,4 másodpercet hozott rajta, így végül az ő neve mellé került a jobb idő. 1:44,574 másodperces köre bő két tizeddel volt jobb a monacóiénál.

A duó mögé a Red Bullok zárkóztak föl. Albon tovább faragott eredményén, és bár Verstappen később túlszárnyalta őt, a köztük mért 0,054 másodperc mindenképpen jobban mutatott, mint a thaiföldi elődjének jellemző fél másodperc fölött lemaradása. Gasly eközben egyébként a mezőny alsó régiójában tanyázott, Kvjattal együtt. akinél 0,4 másodperccel volt lassabb. Csak a két Williamst tudták megelőzni.

27 perc volt még hátra az edzésből, amikor Hamilton negyedszer is nekirugaszkodott a mért körnek. Ezúttal műszaki gondok nélkül el is tudta kezdeni, így az elvesztegetett bő egy órát maga mögött tudva érdemi munkának láthatott. Ő is a közepes gumit használta. Első körének középső szakaszán szélesre futott, így vissza kellett vennie. A 10. helyre jött föl, majd egy 1:45,973 másodperces eredménnyel közvetlenül Bottas mögé ugrott, a 6. helyre. Csak 0,091 másodperc választotta el a finntől.

A brit kényszerhelyzetben volt. Bár panaszkodott a gumik túlmelegedésére, a pályán maradt. A ritmust viszont nem találta. Volt, hogy egy a Pouchonnál csípte meg a füves részt, máskor az első kanyarban látogatta meg egy elfékezés után a bukóteret, de szeretett volna visszahozni valamit a fennakadás után. Sokadszori csúszkálását követően aztán 9 perccel a leintés előtt a boxba hajtott.

Lewis Hamilton (Fotó: Formula1/Twitter)

Miközben az élen a Ferrarik, a Red Bullok és a Mercedesek alkottak sormintát, a középmezőny legjobbjának Stroll lépett előre – immáron fedett motorral. Bő két tizeddel bizonyult gyorsabbnak a renault-s Ricciardónál és a tőle 7 ezreddel elmaradó Péreznél. A 10. hely Sainznak jutott a McLarennel, akit Hülkenberg, Norris, Räikkönen, Grosjean és Giovinazzi követett.

A mezőny végét Magnussen vezette a Toro Rossók és Williamsek előtt. Utóbbi csapatnál hiába az átmeneti versenyzőcsere, Russell autójával Latifi is jobbnak bizonyult Robert Kubicánál. Alengyel két tizedet kapott kanadai tartalékjuktól.

A program délután a második tréninggel folytatódik Spában. Az M4 Sport és az M4sport.hu élő közvetítése 14 óra 55 perckor kezdődik!

Belga Nagydíj, 1. szabadedzés – végeredmény: