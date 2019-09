Teljesen leveszi a kezét Oconról a Mercedes

Semmiféle befolyása nem lesz a Mercedesnek Esteban Ocon sorsára, miután hivatalosan is munkába áll a Renault-nál – a két csapatfőnök tisztázta megállapodásuk feltételeit.

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

Létrejött az az egyezség, ami egy évvel ezelőtt még az utolsó pillanatban váratlanul meghiúsult: Esteban Ocon 2020-tól egy plusz egy évig a Renault versenyzője lesz. Tekintve, hogy az alsóbb kategóriák óta a Mercedes juniorprogramjának tagja, fölmerült a kérdés, milyen feltételekkel engedte őt el a német márka, s a szerződésébe foglaltak-e bármilyen kikötést, ami biztosíték arra, hogy szükség esetén visszahívják őt.

Spában mindkét csapat vezetője, Cyril Abiteboul és Toto Wolff is megerősítette, nem kölcsönadásról van szó, a Mercedesnek a következő évtől semmiféle beleszólása nem lesz Ocon sorsába. „Ő egy Renault-versenyző, ez egyértelmű. A Mercedesnek semmilyen joga nincs rá, amíg a szerződése érvényes velünk” – nyilatkozta Abiteboul.

Wolff megerősítette: „A következő években ő egy teljes értékű Renault-versenyző lesz. Mindenki, aki csapatot vált, az új csapatának köteles hozni az eredményeket. Most egy gyári közegben kell bizonyítania, a Renault-nál, és egy olyan mérce lesz előtte, mint Daniel (Ricciardo). Semmi másra nem kell majd figyelnie, csak magára és a csapatára, ami a Renault lesz.”

A tehetség helyzete egyvalamiben mégis különleges lesz: a menedzsmentje továbbra is a Mercedes kötelékébe tartozik. Abiteboul szerint Oconnal így is más pozícióban lesznek, mint a tavaly náluk szereplő Carlos Sainz esetében voltak. A spanyolt 2017 végén kapták kölcsön a Red Bulltól, és az előző szezont is úgy teljesítette, hogy meghatározott időpontig nem a Renault, hanem az osztrák márka rendelkezett a sorsáról. „Az alapvető különbség csak annyi, hogy a menedzsmentje egy versenycsapat, ami történetesen a Mercedes. Kicsit más a felállás, mint tavaly volt Carlosszal, hiszen ő kölcsönben volt nálunk. Esteben viszont teljes értékű Renault-versenyző lesz.”

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

A Mercedes Ocon előmeneteléért tehát megtette, amit már korábban is lehetőségként emlegetett: elengedte a kezét. Wolffot meg is kérdezték, ez azt jelenti-e, hogy ha hosszabb távon elveszíti Lewis Hamiltont vagy Valtteri Bottast, most a szintén a kötelékükbe tartozó George Russell lesz az első számú jelöltjük, vagy van bármi esély Ocon visszatérésére. „Mindketten közel állnak a szívünkhöz, mivel nagyon fiatalon karoltuk föl őket, mindketten a Mercedes fiataljai voltak, ám most mindketten más csapatnál versenyeznek, és értük kell dolgozniuk” – adott kerülőválaszt.

Csapatuk versenyképességét és sikereit látva persze mondhatnánk, nincs az a másik csapattal kötött megállapodás, amit ne lennének hajlandóak felrúgni a versenyzők, ha esélyük nyílhat a Mercedesbe ülni. Wolff szerint azonban ennyire nem lehetnek magabiztosak. „Ez nem olyan egyszerű helyzet, mivel a többiek fölzárkóznak, ez látható. A Ferrari itt (Spában) is a mércét jelenti, és a Red Bull is jó hely lehet, mert versenyeket nyer, a Honda pedig javul. Szóval nem vagyunk mi olyan kényelmi helyzetben.”

Az osztrák végül azt is elmondta, hogy nagyon alapos és körültekintő elemzések alapján döntöttek úgy, hogy Bottas számukra a jobb választás 2020-ra. „Nem egy nap alatt hoztuk meg a döntést. Hónapok óta figyeltük az adatokat, a lehetőségeket, és végül úgy éreztük, hogy ez a helyes döntés. Valtteri általában jól teljesített idén, az időmérős teljesítménye stabil, nagyszerű csapattag, és megérdemli a helyét a Mercedesnél. Esteban pedig nagyszerű feltörekvő tehetség, ezért megérdemli, hogy legyen helye a mezőnyben.”