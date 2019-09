Nincs egyszerű válasza a monzai időmérős kabaréra az FIA-nak

A csapatokkal közösen keresi az FIA, milyen megoldással kerülhetnék el a botrányos monzai időmérős végjáték megismétlődését. Szimulációk már és ötletek már vannak, de egyszerű szabály nem létezik rá.

Fotó: Formula1

Nem volt éppen jó reklámja a Forma–1-nek az Olasz Nagydíj kvalifikációjának Q3-as felvonása. A mezőny már az utolsó köröket megelőzően is sokat taktikázott, de a másik szélárnyékának vadászata az utolsó percekben olyan kabaréba illő jelenetsort eredményezett, melynek végén Carlos Sainz kivételével senki sem teljesíthette már a legutolsó repülőkörét. Az FIA már a leintéskor jelezte, vizsgálatot fog indítani, és a három „főkolompost”, a mezőny élén mindenkit visszafogó, csak egymással foglalkozó Nico Hülkenberget, Carlos Sainzot és Lance Strollt is beidézte.

A büntetés végül elmaradt, a trió mindössze egy figyelmeztetést kapott, melynek csak akkor lesz jelentősége, ha a folytatásban összejön nekik még kettő, és 10 rajthelyes büntetésre lesznek kénytelenek váltani. A súlyosabb következmény azért maradt el a versenybírák indoklása szerint, mert valójában nemcsak e három résztvevő lassított és taktikázott, hanem a többiek is.

Michael Masi versenyigazgató az olaszországi hétvége után jelezte, nem hagyják elsikkadni a történteket, és a következő Szingapúri Nagydíjon összeülnek a csapatok képviselőivel, hogy megvitassák, milyen módon lehetne elejét venni a hasonlóknak. „Erről már egyeztettünk Spában is, és mindenki, aki megjelent, a sportigazgatók és a versenyzők is elismerték, hogy nincs egyszerű szabály, ami megoldja ezt a problémát. Most lesz egy mélyebbre ható megbeszélésünk is Szingapúrban. Pár csapat már előállt bizonyos szimulációkkal, ötletekkel a megoldásra, mivel mindenkinek ez az érdeke” – nyilatkozta az ausztrál szakember.

Az mindenesetre bebizonyosodott, hogy Monzában sokkal nagyobb hatása van a szélárnyéknak a köridőre, mintsem hogy a versenyzőket elriassza egy-egy előzetes figyelmeztetés. Masi tudniillik az időmérőt megelőzően közölte a mezőny tagjaival, aki indokolatlanul lassan halad a bemelegítő körén, az könnyen vizsgálatot kaphat a nyakába, emellett pedig bevezetett egy minimum időt, amit tilos volt túllépni a bemelegítő kör alatt. Más kérdés, hogy ezek puszta iránymutatások voltak, sem az esetleges büntetéseknek, sem az időtúllépésnek nem volt meg a hivatalos szabályháttere.

Fotó: XPB

Masi bizonyos szempontból meg is érti, hogy nem tudott hatni a versenyzőkre. „Végső soron mindannyian élsportolók, akik a maximumot akarják kihozni mindenből. Beszélhetünk mi itt úriemberek ígéretéről, de a tény az, hogy amikor lecsukják a sisakjukat, ők mind arra törekszenek, hogy a legjobbat nyújtsák a pályán. Nem mondanám tehát, hogy frusztrált lettem volna a történtek miatt. De mindenképpen részletes vizsgálatra lesz szükség” – mondta a versenyigazgató.

Fölvetették, talán azzal is tehettek volna a hasonló helyzetek jövőbeli elkerüléséért, ha egy megrovásnál keményebb büntetéssel „jutalmazták” volna a szórakozókat. Masinak megemlítették, hogy 2013-ban a WTCC salzburgringi versenyén már történt hasonló szélárnyékozós kavarodás, melynek 14 kiosztott büntetés lett a vége, mintegy elrettentésként. Szerinte ez azonban ma már nem tekinthető releváns viszonyítási alapnak. „2013 és 2019 között sokat fejlődött a technológia, és az F1-ben jelenleg teljesen más kameraállások, telemetrikus és rádiós adatok állnak rendelkezésre. Három éve még csak egyetlen büntetési forma létezett, mindenért áthajtásos büntetést kaptak. A sportág sokat változott, fejlődött azóta, szóval egy hat évvel ezelőtti esetet nem lenne helyénvaló ehhez hasonlítani, ahogy még egy egy évvel ezelőttit sem feltétlenül” – hárította a párhuzamot.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy az F3-asok mezőnyével ugyanezen a monzai hétvégén még jóval szigorúbban bánt az FIA, és a mezőny felét megbüntette a bemelegítő tötyörgésért...

A kérdésre, miért csak megrovás lett az ügy vége, Masi feltette a kezét, és elmondta: „Nem tudom, hogyan gondolkodtak a bírák, én nem voltam ott. Butaság lenne bármit mondanom arról, ami az ő megbeszélésükön történik, valamint ami a fejükben lejátszódik.”